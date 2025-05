Eiskalt erwischt: Der „Milchshaker“ als Mutprobe

Süße Erfolge und Lieblingsrides: Am 26. Mai 2025 war krone.tv im Freizeitpark in Krumbach zu Besuch. Im Gespräch mit Reporterin Aurora Bajgora erzählen die Gründer Georg und Andrea Blochberger, wie aus einer kleinen Idee ein Ausflugsziel wurde – und was im Alltag hinter den Kulissen nicht immer glattläuft. Wir wollten wissen, was der Park wirklich kann – und haben einige Attraktionen selbst ausprobiert. Eines vorweg: Der harmlos wirkende „Milchshaker“ entpuppte sich als echte Mutprobe. Die Reporterin hat danach eine kleine Pause gebraucht. Mehr Eindrücke vom Freizeitpark der „Eis Greissler“ und unseren Selbstversuchen gibt’s im Video.