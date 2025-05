„The Second Woman“: ein zielloser Bühnenmarathon

Wie in den 14 Stunden davor (und den zehn Stunden danach) spielt Pia Hierzegger die immer gleiche Zehnminutenszene: Auf zweigeteilter Guckkastenbühne (die Ereignisse auf der linken Seite werden aus verschiedener Perspektive auf die rechte übertragen) erwartet eine Frau die späte Rückkehr ihres Lebensgefährten. Dem sich öffnenden Beziehungsabgrund versucht sie mit Unterwerfungsstereotypen („Ich hab dich nicht verdient“) zu entkommen. Dann will sie den Mann in einen erotischen Tanz verwickeln, wirft ihn am Schluss aber hinaus.