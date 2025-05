Japaner stecken Millionen in Fürstenfelder Werk

Ein bemerkenswerter Schritt, denn heute ist Nidec in Fürstenfeld die letzte Produktionsstätte für Haushaltsgeräte-Kältekompressoren in ganz Europa. „Wir hatten einen Riesenmut, Fürstenfeld zurückzukaufen. Aber ich glaube an den Standort“, sagte Nidec-Präsident Valter Taranzano am Mittwoch bei einem Werksbesuch.