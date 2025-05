22 Millionen: Japaner investieren in Fürstenfeld

240 Mitarbeiter in Fürstenfeld, 110.000 weltweit

Nidec beschäftigt in Fürstenfeld rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der japanische Mischkonzern hat weltweit über 110.000 Beschäftigte. Die Investition von mehr als 22 Millionen Euro in den Standort Fürstenfeld ist auf zwei große Projekte aufgeteilt: eine neue Produktionslinie für Wechselrichter sowie in die weltweit kompakteste Kompressoren-Familie namens „ATOM“ mit drehzahlgeregeltem Antrieb für die Verwendung in Haushaltskühlgeräten. Dieser Kompressor wurde vollständig in Österreich konzipiert. Sein Energiebedarf soll nur rund 25 Prozent im Vergleich zum Verbrauch traditioneller Start/Stopp-Kompressoren betragen.