Teure Bäder: Gemeinden stehen Wasser bis zum Hals

Alle Gemeinden sollen zahlen

In Mödling und Perchtolsdorf stehen zudem Sanierungen in den Bädern an, zuletzt wurden beide Anlagen vor rund 25 Jahren renoviert. Kö und Drechsler fordern Unterstützung: „Unsere Bäder kommen allen Bezirksgemeinden zugute, daher sollte die Finanzierung auf breitere Schultern gelegt werden.“ Um das auch mit Zahlen und Daten zu untermauern, wird in Perchtoldsdorf heuer im Sommer erhoben, woher die Badegäste kommen.