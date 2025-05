Nigg und Bergmann sprechen über neue Aufgaben

Time to say goodbye! Jakob Nigg und Leon Bergmann von den Fivers wagen im Sommer den Schritt ins Ausland und sprechen in „Handball – Das Magazin“ über die bevorstehende, neue Aufgabe. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Finalpaarung in der HLA Meisterliga zwischen Hard und Krems, dem besiegelten Abstieg von WEST WIEN sowie dem 47. Meistertitel von Hypo NÖ in der WHA Meisterliga.