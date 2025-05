Gössl nimmt große Hürde für Weiterbestand

Online-Shop bald wieder in Betrieb

Zuletzt wurde der Vorschlag von 20 Prozent (fünf Prozent bar) noch abgelehnt. „Im Vergleich zur Quote von etwa 13 Prozent bis rund 17 Prozent im Falle einer Zerschlagung bietet der Sanierungsplan mit einer Quote von 22,5 Prozent eine deutlich bessere Lösung für die Gläubiger“, berichtet der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC).