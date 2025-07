Der Zirkus wird zur Brücke zwischen den Zeiten

Auf eine Zeitreise von 1870 bis in die Gegenwart entführt der französische Cirque Le Roux mit „Entre Chiens et Louves“ (Zwischen Hunden und Wölfen) bei der Eröffnung von La Strada in der Grazer Oper. Die für ihre cineastischen Inszenierungen bekannte Truppe begeisterte das Premierenpublikum.