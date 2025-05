Kater „Leo“ hat einen Unfall grade noch überlebt, der Raser in der Siedlungsstraße ließ die Katze aber einfach liegen und die Besitzer haben jetzt eine Mega-Rechnung zu begleichen. Doch das stört diese nicht so sehr, mehr, dass ihre Bitte nach Tempobeschränkung & Co. beim Magistrat verhallte: „Muss erst ein Kind tot auf der Straße liegen?“