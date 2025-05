ÖBB-Kahlschlag: So soll die Thermenbahn überleben

Bahn und Bus besser verknüpfen

Solche Direktzüge sollen laut „Fahrgast“-Rechnung alle zwei Stunden fahren, von Hartberg nach Wien stündlich. Die Taktlücken am Nachmittag bzw. am Wochenende sollen schnellstmöglich geschlossen werden. Entscheidend sei auch eine bessere Anbindung an den regionalen Busverkehr.