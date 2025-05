„Die Region nimmt die Hiobsbotschaft gelassen hin“

Termin beim Minister als nächstes Ziel

„Es ist unglaublich, wie gelassen die Region die Hiobsbotschaft sieht und so gut wie nicht reagiert“, sagt Obmann Armin Klein. Er selbst war mit zwei Mitstreitern bereits am Freitag im Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ), wo Unterstützung für die Interessensgemeinschaft zugesagt wurde. Als Nächstes strebt man einen Termin bei Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in Wien an.