Wie sich Betrüger bekannte Firmen zunutze machen

Was haben das Mobilfunkunternehmen Magenta, der Werkzeug-Spezialist Makita oder die Logistikfirma DPD gemeinsam? Ihre Namen und Logos wurden zuletzt von Betrügern verwendet, um an persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. So wäre eine vermeintlich harmlose SMS über einen Verfall der Magenta-Treuepunkte einem Mann aus Gablitz, Bezirk St. Pölten, fast teuer zu stehen gekommen.