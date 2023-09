Leube will Betonfirma aus Oberösterreich kaufen

Starker Partner

Selbst in der Struktur eines gewachsenen Familienunternehmens verankert, setzt Leube bei seinen strategischen Zukäufen bewusst auf Betriebe, die ihre Philosophie teilen. „Verantwortung für die Region, verlässliche Partnerschaften sowie die teils langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind uns sehr wichtig“, erklärt Berger. Das Unternehmen Arthofer teile zudem das hohe Qualitätsbewusstsein und bringe spezifisches Know-how in die Gruppe ein. „Als starker Verband aus eigenständigen Unternehmen nutzen wir deren jeweilige Kompetenzen und sichern damit den gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg. Daraus ergibt sich eine Win-win-Situation für alle.“ Zur Gruppe gehören unter anderem die Leube Betonteile in Maishofen und Tschechien, die Leube Zement GmbH sowie in Oberösterreich die Leube Beton Innviertel, die Leube Beton Lassing, die Leube Quarzsande GmbH sowie das Leube Betonschwellen Werk Linz.