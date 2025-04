Mann (33) mit Messerstichen am Bein verletzt

Am Samstagabend wurde ein 33-jähriger Mann vor einem Lokal in der Wiedner Hauptstraße von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen. Der Mann erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen am rechten Bein und musste nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien ins Spital gebracht werden.