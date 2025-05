Alltag im Büro: Blindflug durch die Welt der KI

Regeln werden ignoriert

Was zunächst harmlos klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als heikler Blindflug für Unternehmen. Denn: Rund die Hälfte der Nutzer prüft die Ergebnisse der KI kaum oder gar nicht. So gelangen ungeprüfte Inhalte in die tägliche Arbeit – mit potenziell gravierenden Folgen. Noch brisanter: Ein Drittel der Befragten gibt zu, auch sensible Daten auf öffentliche KI-Plattformen hochzuladen. „Das ist ein massives Risiko“, warnen die Studienautoren Michael Bartz und Maximilian Sterkl. Selbst klare Unternehmensrichtlinien helfen nur bedingt: Etwa 50 Prozent der Befragten ignorieren bestehende Regeln schlichtweg. Fazit: Kontrolle über die KI-Nutzung im Unternehmen ist vielerorts verloren gegangen.