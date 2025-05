Med Uni: Personalchefin vom Dienst freigestellt

Betriebsrat involviert

Am Donnerstag machte die Institution nun in einem Rundmail offiziell, dass die Personalchefin mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt wurde. Was Betriebsrat Alexander Hofmeister gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Wir waren selbstverständlich eingeweiht in diesen Schritt. Es handelt sich um eine unternehmenspolitische Entscheidung, die vom Betriebsrat mitgetragen wird.“ Mehr wolle man zu dem laufenden Verfahren aber nicht sagen.