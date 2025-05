Trinkgeld – gute Geste oder geheime Steuerfalle?

In Österreich tobt ein Streit ums Geld, das eigentlich nur ein Dankeschön sein soll. Die einen sagen: Finger weg vom Trinkgeld! Die anderen meinen: Faire Bezahlung darf nicht vom guten Willen der Gäste abhängen. Was ist dran an der Debatte – und droht jetzt wirklich die Trinkgeldsteuer? Wir klären’s – mit Gästen aus Gewerkschaft und Wirtschaft, Mario Pulker (WKO-Gastronomieobmann), Roman Hebenstreit (Vorsitzender der Gewerkschaft vida) & Franz Perner (Spartengeschäftsführer Tourismus WKO-Burgenland ) ! Ab 21:15 Uhr auf krone.tv