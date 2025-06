Milliarden entwertet – wer zahlt den Preis?

Ein Werbedeal über 1,7 Millionen Euro platzt – stattdessen tauchen 1,7 Millionen Schilling in Briefmarken auf. Was wie ein kurioser Einzelfall wirkt, entpuppt sich als Teil eines viel größeren Problems: In „CLUB 3“ mit Tanja Pfaffeneder beleuchten heute Betroffene, wie es zur massenhaften Entwertung von Schilling-Briefmarken kommen konnte – und ob hinter dem scheinbar verstaubten Sammlergut ein systematisches Versagen steckt. Mit dabei: Josef Bürger, Peter Stastny, Robert Schrodis & Alexander Rüdiger.