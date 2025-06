Nach Amoklauf: Reicht ein schärferes Waffengesetz?

Nach dem Amoklauf in Graz kündigt die Politik schärfere Waffengesetze an. Doch reicht das aus? Oder braucht es an Schulen statt klassischer Feuerbrand-Übungen künftig gezielte Amok-Trainings? In CLUB 3 spricht Tanja Pfaffeneder mit Psychologe Jörg Prieler, Waffenhändler Markus Schwaiger und Schuldirektor Christian Klar über mögliche Maßnahmen, gesellschaftliche Verantwortung und den Umgang mit zunehmender Gewaltbereitschaft.