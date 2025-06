Ärztin: „Sinnlosigkeit ist schwer zu ertragen“

In Graz hat sich heute einer der schwersten Amokläufe in der Geschichte der Republik ereignet. Der 21-jährige Täter war selbst Schüler in dem Gymnasium. Nachdem er das grausame Blutbad angerichtet hatte, setzte er seinem eigenen Leben auf der Schultoilette ein Ende. Im CLUB 3 bei Tanja Pfaffeneder sprechen Anwältin Astrid Wagner, „Krone“-Journalistin Martina Prewein und Psychiaterin Sigrun Roßmanith darüber.