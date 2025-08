Wanderer stürzte in Tirol 50 Meter in Wald ab

Schwerer Wanderunfall am Sonntagvormittag in Ginzling im Tiroler Zillertal! Aus bisher unbekannter Ursache stürzte ein Deutscher am Weg zur Gamshütte dieser im Wald rund 50 Meter in den Wald ab. Der Mann musste mit schwersten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.