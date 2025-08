Mit Auto in Baum gekracht: Lenkerin war betrunken

Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Sonntag eine Autofahrerin (35) in Gerlos im Tiroler Zillertal. Die Frau krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Hätte dieser das Fahrzeug nicht gestoppt, wäre der Pkw wohl in einem Bach gelandet. Die 35-Jährige war betrunken.