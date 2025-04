Das war der letzte Tag im Grazer Café Sacher

Angeregte Gespräche, Kaffeeduft, klirrende Sektgläser: Im Café Sacher in der Grazer Herrengasse herrschte am Freitagvormittag reger Betrieb – zum letzten Mal, denn um 14 Uhr war Schluss. Für immer. Nach 22 Jahren schließt die Wiener Hotel-Dynastie das Kaffeehaus in der steirischen Landeshauptstadt. Es rechne sich wirtschaftlich einfach nicht mehr, hieß es seitens Geschäftsführung vor einigen Monaten. Nach der Schließung des Café Sacher in Innsbruck im Jahr 2022 war das Lokal in Graz das letzte außerhalb Wiens.