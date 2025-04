Neue Freundin? Wilde Liebesgerüchte um Sinner

Nachdem die Nummer eins der Welt die Beziehung mit Tenniskollegin Anna Kalinskaya beendet hat, berichtet die Wochenzeitschrift „Chi“ nun von einer neuen Liebe in Sinners Leben. Die beiden wurden in Monte-Carlo erwischt: Erst eine Umarmung am Rande des Trainings, dann ein privates Mittagessen im Restaurant und schließlich ein Kuss im Stadtzentrum, heißt es. Italiens Gerüchteküche brodelt!