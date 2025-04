Blackout spürbar in Österreich ++ Mordalarm

Ein Stromausfall in Spanien und Portugal führte auch in Österreich zu merklichen Netzschwankungen, ein großflächiger Blackout sei laut APG nicht auszuschließen. Und nach dem Fund eines toten Mannes in einem verrauchten Wiener Keller ermittelt die Polizei nun wegen Mordverdachts. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 29. April, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.