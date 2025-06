Strenges Waffengesetz ++ Mädchen aus Koma erwacht

Nach dem Amoklauf in Graz verschärft die Regierung das Waffengesetz und richtet einen Entschädigungsfonds für Betroffene ein. Und die 17-Jährige, die leblos in Wien aufgefunden wurde, ist aus dem Koma erwacht – die Ermittlungen zu Drogen und einem möglichen Sexualdelikt laufen weiter. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 04. Juni, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.