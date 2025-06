17-Jährige leblos in Wohnung ++ Russen-Gas

Eine 17-jährige Jugendliche aus Niederösterreich, die zuvor als vermisst gemeldet worden war, wurde am Sonntagabend leblos in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden. In der Wohnung hielten sich drei Männer auf. Und: Eine vermeintliche Aussage von Österreichs Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner sorgt international für Schlagzeilen. Das und mehr sehen sie bei den News am 17. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.