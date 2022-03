Not in der Pflege: Es wird immer enger

Die Mitarbeiter des Heims sind zuvor endgültig an ihre Grenzen gestoßen. Der Arbeitsalltag der Bolaring-Mitarbeiter ist geprägt von zu viel Arbeit für zu wenig Personal. Dazu kamen neben Überstunden noch zusätzliche Dienste. Mit der Schließung will Christoph Baumgärtner, Chef der städtischen Seniorenwohnhäuser, Mitarbeiter und Bewohner schützen. Die Pflegekräfte werden zukünftig in Taxham eingesetzt.