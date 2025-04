Dominoeffekt zum Blackout: Tirols besondere Rolle

Als einen „sehr schweren Störfall“ stuft Christian Ammer, Abteilungsleiter Systemführung Netze bei der Tinetz, den Stromausfall auf der iberischen Halbinsel ein. Auch wenn Tirol kaum etwas spürte: Dass sich der Stromausfall so großflächig ausbreiten konnte, ist dem grenzüberschreitenden Stromnetz in Europa geschuldet. „Das ist etwas sehr Positives“, hält Ammer fest. „Wenn eine Leitung ausfällt, kann man sich unterstützen.“ In einem größeren Netz lässt sich ein Ungleichgewicht eher ausgleichen, so genannte Einzelausfälle sind kein Problem.