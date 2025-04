Unterstützung im Kampf gegen Steuer auf Trinkgeld

Antrag in nächster Vollversammlung

Gegenüber der „Krone“ kündigt AK-Boss Erwin Zangerl an, dass „die nächste Vollversammlung mit einem Antrag die ÖGK auffordert, die Trinkgeldpauschalien in der Sozialversicherung der Inflationsrate anzupassen. Weiters wird der Finanzminister aufgefordert, die Steuerfreiheit von jeglicher Form des Trinkgeldes beizubehalten“.