Ex-Kinderstar im Alter von 98 Jahren verstorben

Ex-Kinderstar Cora Sue Collins ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Sie spielte jüngere Versionen von Claudette Colbert in „Torch Singer“ (1933), Frances Dee in „The Strange Case of Clara Deane“ (1932), Loretta Young in „Caravan“ (1934), Merle Oberon in „The Dark Angel“ (1935) und Lynn Bari in „Blood and Sand“ (1941).