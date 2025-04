Klimastrategie mit 13 Punkten ist nun auf Schiene

Eineinhalb Jahre nach dem Beschluss für die Ausarbeitung einer Klimastrategie legte sich der Welser Gemeinderat am Montag, 28. April, auf deren Umsetzung fest. Insgesamt umfasst die von der Firma Rosinak & Partner ZT Gmbh ausgearbeitete Strategie 13 Handlungsfelder, die alle politischen Ressorts tangieren. Sie reichen von der Gesundheitsprävention an Hitzetagen über Regenwassermanagement und nachhaltige Bewässerung bis hin zur klimafiten Gestaltung von Grünräumen. „Genau genommen handelt es sich um eine Klimawandel-Anpassungsstrategie“, so Grünen-Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer.