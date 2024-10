Judo-Juwel Dengg krönte sich zur Weltmeisterin

Judoka Elena Dengg ist bei Großereignissen eine Medaillenbank – auch in Tadschikistan bei der U21-WM. DIe 20-Jährige gewann Gold in der Klasse bis 70 Kilogramm. Es ist das sechste Nachwuchs-Edelmetall für die Salzburgerin in den vergangenen vier Jahren. Im Finalkampf bezwang Dengg die frisch gebackene Europameisterin April Lynn Fohouo und baute ihre Führung im direkten Duell auf 4:0 aus.