Babyfreuden sorgen für eine Karrierepause

Ein schöner Anlass sorgt dafür, dass Dressurreiterin Diana Porsche ihre sportliche Karriere vorerst aussetzen muss. Die 28-Jährige ist nämlich in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes! „Philipp und ich erwarten im Oktober unser kleines Wunder und ich bin so aufgeregt, dieses neue Kapitel zu starten“, sagte die Salzburgerin in einer Aussendung.