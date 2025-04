Ein Spanier übernimmt das ÖHB-Team ab dem Sommer

In „Handball – Das Magazin“ blicken wir selbstverständlich auf den Viertelfinal-Auftakt in der HLA Meisterliga zurück. Im Vordergrund steht am heutigen Montag aber die Präsentation des neuen ÖHB-Teamchefs. Der Spanier Iker Romero wird ab Sommer für Ales Pajovic, der am 11. Mai seinen letzten Einsatz hat, übernehmen.