Bande wollte 400 Kilo „Gift“ nach Wien schleusen

Kleine Sackgasse am Wiener Liesingbach als Umschlagplatz

Auch die Osterfeiertage hindurch wurde fieberhaft im Rahmen der Operation „Backlash“ nach weiteren Lieferungen gesucht. Mit Erfolg, denn am 22. April um 21.15 Uhr konnte mit Unterstützung des EKO Cobra eine weitere Zustellung verhindert werden. Mitten in der Bundeshauptstadt suchten sich die Nordafrikaner mit der Liesinger Sulzengasse eine unscheinbare Sackgasse am Liesingbach. In einem Lkw wollten drei Montenegriner (35, 44, 46 Jahre alt) 241 Kilogramm Cannabis und ein Kilo „Koks“ mit Sporttaschen in einen Kleinlaster umladen, als die Handschellen klickten. Ein Täter befindet sich noch auf der Flucht.