Todesfahrt in Vancouver: Jüngstes Opfer war erst 5

Keine Hinweise auf mögliche, spezifische Gefährdung im Vorfeld

Sowohl die Polizei als auch Einrichtungen für psychische Gesundheit in der Stadt hatten nach offiziellen Angaben in der Vergangenheit schon mehrfach mit dem mutmaßlichen Täter zu tun gehabt. Seiner Einschätzung nach war das Sicherheitskonzept für das Straßenfest angemessen, sagte Vize-Polizeichef Steve Rai. Es sei immer eine familienfreundliche Veranstaltung gewesen und es habe auch diesmal keine Hinweise gegeben, die anderes vermuten lassen hätten. „Wir wollen nicht bei jeder Veranstaltung in Vancouver die Menschen in einen Käfig sperren.“

Am Montag wird in Kanada ein neues Parlament gewählt. Premierminister Carney, der für die Liberale Partei antritt, wollte am Sonntagabend (Ortszeit) nach Vancouver kommen. Der Spitzenkandidat der kleineren New Democratic Party, Jagmeet Singh, kündigte an, an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen zu wollen. Er hatte das Straßenfest nach eigenen Angaben nur Minuten vor der Bluttat verlassen.