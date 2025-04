Motorradfahrer kracht in Heck von fahrendem Auto

Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit dürfte Auslöser eines schweren Motorradunfalls in Wartberg ob der Aist in Oberösterreich gewesen sein. Ein 20-jähriger Biker hatte offenbar übersehen, dass eine vor ihm fahrende Autolenkerin aus Linz links abbiegen und deshalb bremsen musste. Er prallte mit seinem Zweirad in den Wagen.