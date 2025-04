Bei Ausweichmanöver prallte Autofahrer gegen Fels

Straße mehr als eine Stunde gesperrt

Der Autofahrer hatte noch versucht auszuweichen. Dabei kam er von der Straße ab und prallte frontal in einen Felsen. Lenker und Beifahrerin (66) hatten großes Glück im Unglück und kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand jedoch großer Schaden. Die Planseestraße war für den Rettungseinsatz mehr als eine Stunde gesperrt. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde in die Klinik Murnau geflogen.