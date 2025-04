Noch nie gab es mehr steirische Polizisten

Viele steirische Polizeischüler

Auch die steirische Polizeischule in Graz ist „bummvoll“: Knapp 500 angehende Polizisten drücken im steirischen Bildungszentrum aktuell die Schulbank. Während am 6. Mai in Leoben eine Ausmusterungsfeier mit etwa 150 Absolventen stattfinden wird, die Polizeischüler werden offiziell in den Außendienst aufgenommen, läuft bereits das Bewerbungsverfahren für den neuen Jahrgang.