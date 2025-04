Kein Trump, kein Witz und „Mrs. Maisel“-Star im BH

Die Vereinigung lade das Staatsoberhaupt ein, um ihn daran zu erinnern, warum eine starke vierte Gewalt für die Demokratie unerlässlich sei, sagte Daniels erst am Ende. Das Programm war zuvor wenig konfrontativ, direkte Attacken gegen Trump blieben aus. Die Kritik am Umgang des Weißen Hauses mit den Medien fiel eher subtil aus, nur an wenigen Stellen wurde es deutlicher. Unter großem Applaus sagte Daniels: „Was wir nicht sind, ist die Opposition. Was wir nicht sind, ist der Feind des Volkes, und was wir nicht sind, ist der Feind des Staates.“ Jeder könne und sollte sich gegen staatliche Eingriffe in eine freie Presse wehren.