Was den Jungbullen bleibt, ist der Stolz

Doch trotz all der Traurigkeit kann die Mannschaft auf diese Saison mit Stolz zurückblicken. Die Ligaphase beendete sie auf Rang drei. In den K. o. – Duellen schaltete Salzburg Celtic Glasgow, Atlético und Olympiakos Piräus aus. „Wir im Klub können sehr stolz sein auf diese Mannschaft, wie sie den Klub vertreten hat“, meinte Beichler. Und das ausgegebene Ziel – das Final Four in Nyon – wurde zum vierten Mal in der Klubhistorie erreicht.