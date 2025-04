Dem Fischotter soll es jetzt an den Kragen gehen

„In vielen Bundesländern jagdbar, in Tirol tabu“

Die Zahl der Fischotter habe sich in den letzten zehn Jahren in Tirol verzehnfacht, rechnen die Petrijünger vor. Sie fordern Regulierungsmaßnahmen und erinnern daran, dass der Fischotter im Gegensatz zu Tirol in anderen Bundesländern jagdbar sei. „Eine Regulierung ist notwendig“, betont Landesverbandsobmann Andreas Schiechtl.