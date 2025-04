Warum die Grünen nicht Teil des neuen Pakts sind

Umbrüche in Hart, Leibnitz und Bruck

Am Donnerstag fand in vielen steirischen Kommunen die konstituierende Sitzung statt. In Ilz wurde ÖVP-Bürgermeister Stefan Wilhelm durch eine Übereinkunft mit der FPÖ wiedergewählt, dasselbe gilt in Ludersdorf-Wilfersdorf für Hans-Peter Zaunschirm. Der angekündigte Umbruch wurde zudem in Hart bei Graz vollzogen, wo Bürgerlisten-Ortschef Jakob Frey abgewählt wurde. Da niemand mehr mit ihm koalieren wollte, bildete sich ein buntes Vierer-Bündnis. Für vorerst 30 Monate ist nun Bauernbund-Direktor Franz Tonner neuer Bürgermeister.