Frust bei Inzaghi: „Ich mache mir Sorgen!“

Möglicherweise Entscheidungsspiel um „Scudetto“

Durch das Cup-Out gegen Milan ist Inters Triple-Chance dahin, zuletzt strauchelte der Champions-League-Semifinalist auch in der Meisterschaft. Daher konnte Napoli in der Meisterschaft nach Punkten zum Klub von Marko Arnautovic aufschließen. Sollte auch nach den letzten fünf Runden Punktegleichheit an der Tabellenspitze bestehen, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den „Scudetto“.