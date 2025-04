Streit eskaliert: Messerattacke auf Straße in Wien

Ein Streit unter Bekannten eskalierte am Mittwochnachmittag in der Thaliastraße in Wien-Ottakring dramatisch: Ein 19-jähriger Rumäne griff nach einem verbalen Disput auf offener Straße zu einem Messer und versuchte mehrmals, auf einen 22-Jährigen einzustechen. Die Polizei wurde alarmiert.