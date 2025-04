Launenhafter Frühling: So wird das Wochenende

Wechselspiel aus Sonne und Regen

Am Sonntag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während sich in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten teils kräftige Regenschauer bemerkbar machen, bleibt es in den östlichen und nördlichen Bundesländern oft sonnig. Nur hohe Schleierwolken und vereinzelt Quellwolken im Bergland trüben den freundlichen Eindruck leicht. Entlang der Donau frischt der Ostwind auf, sonst bleibt es eher windschwach. Die Temperaturen reichen von ein bis acht Grad in der Früh bis maximal 20 Grad am Nachmittag.