Extremwetter in NÖ: Eisschicht halber Meter hoch

Eis, Schlamm und Wassermassen: Ein Unwetter hat am Ostermontagabend in mehreren Gemeinden in Niederösterreich schwere Schäden angerichtet und Feuerwehren stundenlang in Atem gehalten. Keller sowie Straßen wurden überflutet. Stellenweise lag so viel Eis, dass Fahrzeuge stecken blieben.