„Herzinfarkt“: Freunde machen gemeinsame Sache

„Krone“ war stundenlang hautnah mit am Set

Für das aufwendig produzierte Musikvideo schlüpfte das Duo in die Rolle von Patienten – samt OP-Hemd. Gedreht wurde es kürzlich in den adäquaten Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe (AZW) der Tirol Kliniken GmbH in Innsbruck. „Wir hatten dabei irrsinnig viel Spaß – so wie jedes Mal, wenn wir Zeit miteinander verbringen“, betont Eder.