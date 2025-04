Grazer Gemeindewohnungen: „Ein Fass ohne Boden“

Rechnungshof soll genau prüfen

Die NEOS werden am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung eine Sonderprüfung von Wohnen Graz durch den Stadtrechnungshof beantragen. Zu klären sei etwa, ob der Bedarf von Wohnen Graz im derzeitigen Umfang vorhanden ist und in welcher Form weitere Investitionen in den Eigenbetrieb notwendig und für die Stadt finanzierbar sind.